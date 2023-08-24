Sakarya'da evsel atıklar "SEKAY" projesiyle enerji ve yakıta dönüşüyor Sakarya Entegre Katı Atık Yönetimi (SEKAY) Tesisi'nde "sıfır atık" hedefiyle işlenen evsel atıklardan elektrik enerjisi, gübre ve yakıt üretilerek ekonomiye katkı sağlanıyor.

SAKARYA (AA) - Sakarya Entegre Katı Atık Yönetimi (SEKAY) Tesisi'nde "sıfır atık" hedefiyle işlenen evsel atıklardan elektrik enerjisi, gübre ve yakıt üretilerek ekonomiye katkı sağlanıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, atıkların bertarafı ve katma değere dönüşmesi için "Sıfır Atık Projesi" kapsamında hayata geçirilen SEKAY Tesisi'nde bugüne dek milyonlarca kWh elektrik enerjisi ekonomiye kazandırıldı.

Tesise gelen günlük 1000 ton çöp, cam, kağıt, plastik ve organik atıklar olmak üzere ayrıştırılıyor. Ayrıca, aylık ortalama 110 ton tıbbi atık sterilize ediliyor. Bu işlemden sonra zararsız hale getirilen atıklar, düzenli depolama sahasında muhafaza edilerek geri dönüşümün ve enerji üretiminin parçası haline geliyor.

Çöplerin yüzde 30'luk kısmı zemini mebran ve dere çakılıyla örtülü düzenli depolama sahasında muhafaza edilip çürütülerek borularla metan gazına dönüştürülüyor. Özel zemin sayesinde toprağa sızıntı engellenerek çöpün toprağı ve dolayısıyla çevreyi kirletmesi engelleniyor. Kalan yüzde 70'lik kısımdan ayrıştırılan cam, kağıt, metal ve plastik, geri dönüşüm ile hammadde olarak yeniden piyasaya geri dönüyor.

Elde edilen metan gazı ve çöpün geriye kalan kısımdan elde edilen biyogaz ile elektrik enerjisi üretilirken aynı zamanda gübre ve atıktan üretilmiş yakıt da imal ediliyor.

Çevre projeleriyle örnek gösterilen belediyelerden biri olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SEKAY ile bugüne dek milyonlarca kWh elektrik enerjisini çöpten üretti.

Binlerce kişinin günlük elektrik tüketimini karşılayan tesis, fosil yakıtların çevre kirliliği oluşturarak gösterdiği performansa karşılık karbon emisyon salınımını asgari seviyelerde tutarak çevreci üretim örneği oluyor.