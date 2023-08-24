Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya Ticaret Merkezi'ndeki iş yeri ve ofisler 29 Ağustos'ta ihaleyle satılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 16:00 Güncelleme: 24.08.2023 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya Ticaret Merkezi'ndeki iş yeri ve ofisler 29 Ağustos'ta ihaleyle satılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesince yapımı süren Ticaret Merkezi'ndeki 20 bağımsız iş yeri ve ofisin satış ihalesi 29 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Meclis salonunda saat 15.00'te başlayacak ihalede, 17 iş yeri ve ofis açık, 3'ü ise kapalı teklif usulüyle satışa konulacak.

        İhale kapsamında en düşük bağımsız bölümün muhammen bedeli 1 milyon 765 bin, en yükseği ise 23 milyon 770 bin lira olarak belirlendi.

        Başvuru ve bilgi almak isteyenler, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğüne müracaat edebilecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Merkez kararı sonrası dolarda çok sert düşüş
        Merkez kararı sonrası dolarda çok sert düşüş
        "Emeklilerle ilgili adım atacağız"
        "Emeklilerle ilgili adım atacağız"
        Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası açıklama
        Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası açıklama
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İstanbul'da otelde öldürülen doktor cinayeti kamerada!
        İstanbul'da otelde öldürülen doktor cinayeti kamerada!
        "Pendikspor maçımız tekrarlansın!"
        "Pendikspor maçımız tekrarlansın!"
        Baran 14 yaşındaydı! Büyük acı!
        Baran 14 yaşındaydı! Büyük acı!
        Vize çıkmadı, yıldızlaştı!
        Vize çıkmadı, yıldızlaştı!
        100 yılın en ölümcül yangını: 1000'den fazla kişiden haber yok!
        100 yılın en ölümcül yangını: 1000'den fazla kişiden haber yok!
        Kadın müşteriden kasiyere yumruk!
        Kadın müşteriden kasiyere yumruk!
        Annesini döven babasını öldürdü!
        Annesini döven babasını öldürdü!
        Altay Bayındır'da flaş gelişme!
        Altay Bayındır'da flaş gelişme!
        Düşen uçakta Prigojin ile birlikte kimler vardı?
        Düşen uçakta Prigojin ile birlikte kimler vardı?
        Çevresi toprakla kaplıydı... Gün yüzüne çıktı!
        Çevresi toprakla kaplıydı... Gün yüzüne çıktı!
        Galatasaray Avrupa'da dolu dizgin
        Galatasaray Avrupa'da dolu dizgin
        Çanakkale'deki yangın kontrol altında
        Çanakkale'deki yangın kontrol altında
        Ramos kapısı aralandı!
        Ramos kapısı aralandı!
        "Birlikte değiliz"
        "Birlikte değiliz"
        8 bin 200 yıllık su kanalı gün yüzüne çıkarıldı
        8 bin 200 yıllık su kanalı gün yüzüne çıkarıldı
        Prigojin'in bulunduğu uçak düştü: Rusya'dan açıklama geldi mi?
        Prigojin'in bulunduğu uçak düştü: Rusya'dan açıklama geldi mi?

        Benzer Haberler

        Sakarya'da evsel atıklar "SEKAY" projesiyle enerji ve yakıta dönüşüyor
        Sakarya'da evsel atıklar "SEKAY" projesiyle enerji ve yakıta dönüşüyor
        Söğütlü'de yeni halk pazarı hizmete girdi
        Söğütlü'de yeni halk pazarı hizmete girdi
        Sakarya'da AFAD afetlerde görev alacak gönüllü gençleri eğitiyor
        Sakarya'da AFAD afetlerde görev alacak gönüllü gençleri eğitiyor
        Sakaryaspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sakaryaspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sakarya Bike Fest, 28-29 Ekim'de gerçekleştirilecek
        Sakarya Bike Fest, 28-29 Ekim'de gerçekleştirilecek
        CHP Akyazı İlçe Başkanlığına Mustafa Sağır tekrar seçildi
        CHP Akyazı İlçe Başkanlığına Mustafa Sağır tekrar seçildi