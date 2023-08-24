Sakarya Ticaret Merkezi'ndeki iş yeri ve ofisler 29 Ağustos'ta ihaleyle satılacak

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesince yapımı süren Ticaret Merkezi'ndeki 20 bağımsız iş yeri ve ofisin satış ihalesi 29 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Meclis salonunda saat 15.00'te başlayacak ihalede, 17 iş yeri ve ofis açık, 3'ü ise kapalı teklif usulüyle satışa konulacak.

İhale kapsamında en düşük bağımsız bölümün muhammen bedeli 1 milyon 765 bin, en yükseği ise 23 milyon 770 bin lira olarak belirlendi.

Başvuru ve bilgi almak isteyenler, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğüne müracaat edebilecek.