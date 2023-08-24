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        Sakarya'da bir kadın birlikte yaşadığı kişi tarafından silahla yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 17:23 Güncelleme: 24.08.2023 - 17:23
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        Sakarya'da bir kadın birlikte yaşadığı kişi tarafından silahla yaralandı
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        SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tartıştığı kişi tarafından silahla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

        Karaosman Mahallesi'nde dün H.Ö. ile birlikte yaşadığı Ş.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, H.Ö. silahla kadına ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Ayağından yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis tarafından gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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