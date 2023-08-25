Sakarya'da "tamamlama vizesi" alan 15 yatırım 466 kişiye iş kapısı oldu

SAKARYA (AA) - ONUR ORHAN - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yılın ilk yarısında Sakarya'da 466 kişiye iş imkanı sunan 245 milyon 70 bin 73 liralık yatırıma "tamamlama vizesi" verdi.

AA muhabirinin Bakanlık verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin otomotiv, sanayi, enerji ve tarım alanında önemli şehirlerinden Sakarya'da ocak-haziran döneminde hayata geçirilen 15 proje, tamamlama vizesi (teşvik alan şirketlerin yatırımını tamamladığına ilişkin onay) aldı.

Vize kapsamında kentte ağırlıklı imalat sanayisi olmak üzere tekstil, tarım, turizm, eğitim ve birçok alanda önemli yatırımlar hayata geçirildi. Sabit yatırım tutarı 245 milyon 70 bin 73 lirayı bulan yatırımlarla 466 kişi iş sahibi oldu.

Teşviklendirilen projeler, devletin sağladığı sigorta primi iş veren hissesi, yüzde 90'a varan vergi indirimi, faiz yardımı, gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası gibi desteklerden faydalanıyor.

- En büyük yatırım metal yapı malzemeleri imalatında

Sakarya'daki projeler arasında yatırım tutarının büyüklüğü bakımından ilk sırayı, tekstil sektöründe apre (kumaş veya derinin göreceği işlemlere hazırlanması sürecinde temizlenmesi, parlatılması, cilalanması, düzeltilmesi ve kimyasal emdirilmesi) işlemi yapan firmanın 53 milyon 760 bin liralık yatırımı aldı. En fazla istihdam sağlayan bu projeyle 117 kişi işe yerleşti.

İçecek firması tarafından hayata geçirilen 50 milyon 29 bin liralık yatırım ise ikinci sırada. Alkolsüz içecek imalatı, maden ve memba suları üretimi yapan firma, 58 kişiye iş kapısı açtı.

Gıda sektöründe faaliyet gösteren bir firma, aldığı tamamlama vizesiyle bu dönemde kentteki en büyük üçüncü yatırımı gerçekleştirdi. Devreye alınan 38 milyon 669 bin liralık yatırım kapsamında 70 kişi istihdam edildi.

Bu yatırımları sırasıyla 19 milyon 816 bin lirayla tekstil dokumacılığı, 16 milyon 86 bin lirayla mobilya imalatı yapan firma izledi. Söz konusu projelerle 39 kişi iş sahibi oldu. Farklı sektörlerdeki diğer projelerle de 182 kişi işe yerleşti.

- Teşvik belgesi alan 130 projede 3 bin 118 kişiye istihdam hedefi

Kentte ayrıca söz konusu dönemde 7'si yabancı, 123'ü yerli sermayeli 130 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi.

Yatırım tutarı 12 milyar 867 milyon 276 bin 833 lirayı bulan projelerin kente 3 bin 118 kişilik yeni istihdam sağlaması hedefleniyor.