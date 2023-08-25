Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Hentbolda Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 14:22 Güncelleme: 25.08.2023 - 14:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hentbolda Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Süper Lig'in ilk haftasında Konya Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak.

        Serdivan Spor Salonu'nda 27 Ağustos Pazar günü oynanacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Mücadele, Türkiye Hentbol Federasyonunun YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

        Sporseverlerin ücretsiz takip edebileceği karşılaşma için hazırlıklarını sürdüren yeşil-siyahlı ekip, seyircisi önünde sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Sakarya'da fındık işçilerinin çocukları "sevimli dostlar"ı ziyaret etti
        Sakarya'da fındık işçilerinin çocukları "sevimli dostlar"ı ziyaret etti
        Sakarya'da "tamamlama vizesi" alan 15 yatırım 466 kişiye iş kapısı oldu
        Sakarya'da "tamamlama vizesi" alan 15 yatırım 466 kişiye iş kapısı oldu
        Sakarya'da bir kadın birlikte yaşadığı kişi tarafından silahla yaralandı
        Sakarya'da bir kadın birlikte yaşadığı kişi tarafından silahla yaralandı
        Serdivan Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
        Serdivan Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
        Sakarya Ticaret Merkezi'ndeki iş yeri ve ofisler 29 Ağustos'ta ihaleyle sat...
        Sakarya Ticaret Merkezi'ndeki iş yeri ve ofisler 29 Ağustos'ta ihaleyle sat...
        Sakarya'da evsel atıklar "SEKAY" projesiyle enerji ve yakıta dönüşüyor
        Sakarya'da evsel atıklar "SEKAY" projesiyle enerji ve yakıta dönüşüyor