Hentbolda Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek
SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Süper Lig'in ilk haftasında Konya Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak.
Serdivan Spor Salonu'nda 27 Ağustos Pazar günü oynanacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Mücadele, Türkiye Hentbol Federasyonunun YouTube kanalından canlı yayınlanacak.
Sporseverlerin ücretsiz takip edebileceği karşılaşma için hazırlıklarını sürdüren yeşil-siyahlı ekip, seyircisi önünde sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor.