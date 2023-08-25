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        Sakarya'dan kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 16:12 Güncelleme: 25.08.2023 - 16:12
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        Sakarya'dan kısa kısa
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        SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Açık Hava Etkinlikleri kapsamında çocuklara yönelik gösteri, oyun, film gösterimi ve uçurtma şenliği düzenlenecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Millet Bahçesi'nde 26 ve 27 Ağustos'ta çocuklara yönelik keyifli ve heyecanlı programlar düzenlenecek.

        Yarın saat 19.30'da Kum Sanatçısı Ömer Faruk Elmas tarafından Kum Saati gösterisi gerçekleştirilecek, saat 21.00'de ise Tiyatro Sanatçısı Seçkin Bayramoğlu'nun performansıyla "Karagöz Göklerde" oyunu sergilenecek.

        27 Ağustos Pazar günü ise saat 19.00'da Millet Bahçesi'nde "Uçurtma Şenliği" programı düzenlenecek. Program, saat 21.00'de başlayacak "Gizli Dünya" animasyon film gösterimiyle sona erecek.

        - Uluslararası öğrenciler, Sakarya'yı gezdi

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yerel diplomasinin geliştirilmesi amacıyla Türkiye Belediyeler Birliğince düzenlenen LOCALINTERNational eğitim programı kapsamında 18 ülkeden 21 öğrenciye Sakarya'nın tarihi, kültürel, sosyal mirası ve şehirdeki dünyaya örnek projeleri anlattı.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Avrupa, Afrika, Asya, Orta Doğu ve Güney Amerika ülkelerinden gelen öğrencilerin, kentin turizm noktalarını gezdiği, tarih mirasını tanıdığı ve sosyal kazanımların neler olduğunu yerinde gördüğü belirtilerek, "Öğrenciler Ofis Sanat Merkezi'nde yer alan halı ve sıfır atık atölyelerini, ardından Nehir Çikolata'yı tanıdı. Sosyal Gelişim Merkezi'nde dünyaya örnek programları incelediler. Macera Park'taki heyecana ortak oldular." ifadesi kullanıldı.

        - Başkan Işıksu, Korucuk Mahallesi'nde vatandaşla buluştu

        Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, Kadın Kolları Başkanı Hatice Genç, Gençlik Kolları Başkanı Efe Kuşdili, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve teşkilat mensuplarıyla Korucuk Mahallesi'nde hane ziyaretleri gerçekleştirdi, vatandaşla sohbet ederek taleplerini dinledi.

        Işıksu, göreve geldikleri ilk günden itibaren mahallede Kerem Coşkun Caddesi başta olmak üzere 25 sokak ve 8 caddenin çehresini değiştirdiklerini, 1,6 kilometre yeni yol açımı ile birlikte mahalleye 6 çocuk parkı, 1 spor parkı, 1 futbol ve 1 basketbol sahası kazandırdıklarını söyledi.

        Korucuk Kapalı Pazar Yeri çalışmasının devam ettiğini belirten Işıksu, "Yaptığımız çalışmalarla Korucuk dünden daha güzel, yarınlarımız da bugünümüzden daha güzel olacak inşallah. Gayretle devam." ifadelerini kullandı.

        - Alman turist, Müslüman oldu

        Sakarya'nın Karasu ilçesine tatile gelen Alman vatandaşı Amanda Emma Weigt, Müslüman olarak "Meryem" ismini aldı.

        Karasu Müftülüğü'nde İlçe Müftüsü Mehmet Çelebi rehberliğinde gerçekleştirilen ihtida töreninde Weigt, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

        Çelebi, törende İslam dini ve Müslümanlık hakkında bilgi verdi.

        Weigt'e, Çelebi tarafından ihtida belgesinin yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığının hazırladığı Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

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