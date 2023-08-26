Sakarya'da kanser hastalarının serinlemesi için takılan tavan vantilatörü çalındı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Lösemi ve Kanser Hastaları Sağlık Eğitim Derneğinden (KANSERDER) tavan vantilatörü çalındı.

Sakarya Adliyesi ve Resmi Daireler Kampüsü karşısında bulunan bir iş merkezindeki dernek ofisine gelen KANSERDER Başkanı Nihal Akar, 2 vantilatörden birinin çalındığını, aydınlatma lambasının kırıldığını ve kanser hastası çocukların yaptıkları resimlere zarar verildiğini gördü.

Akar'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen ve inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Akar, AA muhabirine, belli periyotlarda dernekte hastalarla toplandıklarını söyledi.

Derneğe son geldiğinde koridorda kırık camlar gördüğünü belirten Akar, hastaların serinlemesi amacıyla taktırdıkları 2 vantilatörden birinin çalındığını kaydetti.

Akar, "Bağlı bulunduğu lambanın da kırılıp yere atıldığını gördüm. Tedavi gören çocuklarımızın yaptığı resimlerin de zarar gördüğünü fark ettim." dedi.

Yaşanan olaydan hem üzüntü duyduklarını hem de tedirgin olduklarını dile getiren Akar, şöyle konuştu:

"Burayı hastalar kullanıyordu, serinliyorlardı. Bu şekilde kullandığımız bir şeyin hangi vicdanla sökülüp alındığının muhasebesini yapamıyorum. Tabii ki üzgünüz. Emniyet birimleri geldi. Bir an önce bunu yapanın bulunmasını istiyoruz ki başka yerlere zarar verilmesin. Gönüllülerimizin bağışlarıyla hastalarımıza bu hizmetleri sunuyoruz. Bu da bağışla alınıp, serinleme amacıyla takılan bir vantilatördü. Epey bir sıkıntı yaşattılar, kablolar koparıldığı için ışıklar da yanmıyor."