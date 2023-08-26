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        Sakarya'da denizde kaybolan kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 22:32 Güncelleme: 26.08.2023 - 22:37
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        Sakarya'da denizde kaybolan kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı
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        SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde denizde kaybolan Irak uyruklu kişinin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        Yalı Mahallesi mevkisinde akşam saatlerinde arkadaşlarıyla denize giren 28 yaşındaki Karrar Jabbar Saeed Al-Zaidawi, bir süre sonra gözden kayboldu.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sahil güvenlik, cankurtaran, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Cankurtaran ekipleri jetskiyle su üstünden, sahil güvenlik dalgıç ekipleri de su altından Al-Zaidawi'nin bulunması için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

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