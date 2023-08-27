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        Sakarya'da kaydıraktan düşmek üzere olan çocuğu bir başka çocuk kurtardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 19:34 Güncelleme: 27.08.2023 - 19:45
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        Sakarya'da kaydıraktan düşmek üzere olan çocuğu bir başka çocuk kurtardı
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        SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde kaydıraktan düşmek üzere olan bir kızı, başka bir çocuk ayaklarından yakaladı.

        Tuzla Mahallesi'nde ailesiyle birlikte geldiği işletmenin çocuk parkında oynayan kız çocuğu kaydırağa tırmandı.

        Bu esnada dengesini kaybederek kaydıraktan düşmek üzere olan kızı, kaydıraktaki başka bir kız çocuğu ayaklarından yakaladı.

        Baş aşağı asılı kalan kız çocuğu, ailesi tarafından yere indirildi.

        Öte yandan olay, işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, iki çocuğun kaydırağa tırmanması, kız çocuğunun dengesini kaybetmesi ve diğer çocuğun kızı ayaklarından yakalaması yer alıyor.

        İşletmeci Selman Yümnü, gazetecilere, olay sırasında servis yaptıklarını belirterek, "Sesleri duyunca parka koştuk. Ailesi kızı indirdikten sonra güvenlik kamerasına baktık ve ilginç olayı gördük. Bazı kahramanlar pelerinsizdir." dedi.

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