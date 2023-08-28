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        Sakarya'da dalga ve rip akıntısı nedeniyle denize girmek yasaklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 12:31 Güncelleme: 28.08.2023 - 12:38
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        Sakarya'da dalga ve rip akıntısı nedeniyle denize girmek yasaklandı
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        SAKARYA (AA) - Sakarya sahillerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

        Kentin Karadeniz'e kıyı ilçeleri Karasu ve Kocaali'nin sahil kesimlerinde 3 gündür dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

        Olumsuz deniz şartları nedeniyle kaymakamlıklar tarafından alınan kararla 2 ilçede denize girilmesine müsaade edilmiyor.

        Sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, sıcak hava nedeniyle sahillere gelen vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

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