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        Sapanca'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 14:05 Güncelleme: 28.08.2023 - 14:15
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        Sapanca'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
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        SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, olaya ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı.

        İddiaya göre, Rüstempaşa Mahallesi İpekyolu Caddesi'ndeki bir inşaat şantiyesi önünde M.A (22) ve İ.A (22) ile K.Y (45) arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.Y, bıçakla M.A'yı bıçakladı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, buradaki müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. M.A'nın sağlık durumunu ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Olaya ilişkin gözaltına alınan İ.A. ve K.Y'yinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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