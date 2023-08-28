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        Sakarya'da havuza düşen bebek boğulma tehlikesi geçirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 16:01 Güncelleme: 28.08.2023 - 16:01
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        Sakarya'da havuza düşen bebek boğulma tehlikesi geçirdi
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        SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde havuza düşerek boğulma tehlikesi geçiren bebek hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, şehir dışından tatil için ilçeye gelerek bungalov kiralayan ailenin 1 yaşındaki kızları T.L.G. havuza düştü. Boğulma tehlikesi geçiren bebek, anne ve babası tarafından havuzdan çıkarıldı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, bebeği Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Bölümü'ne sevk edilen bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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