Sakarya'da traktör römorkunun devrilmesi sonucu 12 kişi hafif yaralandı
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde devrilen traktör römorkunda bulunan 12 kişi hafif yaraladı.
Çubuklu Mahallesi'nde sürücü ve plakası henüz öğrenilemeyen traktörün römorku. fındık bahçesinden geçtiği esnada devrildi. Bu esnada römorktan yere düşen 12 kişi hafif şeklide yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralananlar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.