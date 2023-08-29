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        Sakarya Valisi Karadeniz'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 14:24 Güncelleme: 29.08.2023 - 14:24
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        Sakarya Valisi Karadeniz'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
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        SAKARYA (AA) - Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Karadeniz, mesajında, yurdun düşman işgalinden kurtuluşunu müjdeleyen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın tarihe yön veren ve milletin bağımsızlık uğruna gösterdiği azim ve kararlılığın tüm dünyaya ilan edildiği çok özel bir gün olduğunu kaydetti.

        "Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir." diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşları ve hiçbir emperyal baskıya boyun eğmeyen milletle vatan topraklarından düşmanın ayak izlerinin silinmesine ve Anadolu topraklarının bizlere ebedi yurt olarak kazandırılmasına önderlik ettiğini belirten Karadeniz, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına öncülük eden bu düşünce, bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol gösteren bir kararlılıkla milletimizin hürriyet ve bağımsızlık fikrinin ölmez bir abidesi olarak tarihteki yerini bir kez daha tescillemiştir." ifadesini kullandı.

        Karadeniz, büyük bir coşkuyla 101. yıl dönümü kutlanılan bu tarihi günde, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, şehitleri, ebediyete irtihal etmiş gazileri andığını dile getirerek, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

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