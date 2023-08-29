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        Sakarya Valisi Karadeniz'den Başkan Yüce'ye ziyaret

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 19:31 Güncelleme: 29.08.2023 - 19:31
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        Sakarya Valisi Karadeniz'den Başkan Yüce'ye ziyaret
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        SAKARYA (AA) - Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hizmet binası önünde Vali Karadeniz'i karşılayan Yüce, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Sakarya'nın birçok farklı kültüre ev sahipliği yaptığını aktaran Yüce, şunları kaydetti:

        "Şehrimiz doğal güzellikleri, tarihi birikimi ile turizm cennetidir. Coğrafi konumu ve iklim yapısıyla da pek çok avantaja sahiptir. Gelişimini hızla sürdüren Sakarya ülkemizin önemli kurum ve kuruluşlarının da merkezi konumundadır. Tarım konusunda da ayva, fındık ve kabak Sakarya'nın önemli ürünleridir. Sakarya’nın en büyük gücü birlik beraberliğidir. Tüm kurumlarımızla Sakarya ortak paydasında buluşarak, şehrimize değer katmaya devam edeceğiz. Şehrimize hoş geldiniz."

        Vali Karadeniz de kentin coğrafi konum itibarıyla avantajlı olduğuna değinerek, ulaşımı doğası ve gelişmişlikleri sayesinde, Sakarya'nın ülkenin önemli konumunda yer aldığını belirtti.

        Şehrin gelişimini öncelikleyeceklerine değinen Vali Karadeniz, "Sakarya'nın turizm, sanayi ve tarımı ile belirli hedefler ortaya koyarak iyi bir yol alacağız. Bunun için tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlik olmalıyız. Şehrimizin en önemli özelliklerinden birisi de İstanbul'a çok yakın bir il olması. Bunun avantajını çok iyi kullanacağız. Sakarya'yı tanıdıkça her şey daha iyi ortaya çıkacak. İnşallah güzel yarınlara adım atacağız. Güzel misafirperverliğiniz için sizlere çok teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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