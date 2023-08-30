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        Sakarya'da turizm otobüsü hizmete girdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 10:40 Güncelleme: 30.08.2023 - 10:49
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        Sakarya'da turizm otobüsü hizmete girdi
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        SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesince hazırlanan turizm otobüsü hizmet vermeye başladı.

        Çift katlı turistik gezi otobüsü her hafta salı ve cumartesi günleri 10.00 ve 15.00'te "Gez-Gör Sakarya Turları" programı kapsamında tur yapacak. Otobüs, katılımcılara kentteki, tarihi, turistik ve sosyal alanları gezdirecek.

        Tura katılmak isteyenler Büyükşehir Belediyesinin web sitesinden başvuru yapabilecek.

        Demokrasi Meydanı'nda başlayacak olan turda sırasıyla Sakarya Park, Vagon Kıraathanesi, Aziz Duran Parkı, Nehir Çikolata, Yeni Cami, Sakarbaba Türbesi, Uçak Kıraathanesi, Millet Bahçesi, Ofis Sanat Merkezi, Atatürk Stadyumu, Orman Park, Sanat Galerisi, Ters Ev ve Sakarya Müzesi durakları yer alacak.

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AA muhabirine, Sakarya'nın diğer şehirlerden farklılığını ortaya koyabilecek, diğer şehirlerde olmayanların burada olduğunu gösterebilecek, vatandaşlara, öğrencilere yerli ve yabancı turistlere şehri tanıtacak bir turizm atölyesini gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Çift katlı üstü açık turizm otobüsüyle vatandaşlarla şehrin muhtelif değerlerine ziyaretler düzenleyeceklerini aktaran Yüce, "Bu ziyaretlerimiz, rehber eşliğinde vatandaşlarımızı, öğrencilerimizi gezdirecek ve Sakarya'da farkındalığı ortaya koyacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

        Geziye katılanlardan Seda Çelebi de "Bizim için bir değişiklik oldu Sakarya Büyükşehir Belediyesinin katkılarından dolayı teşekkürler. Daha önce bu şekilde geziye katılmadık iki katlı otobüs gezisine katılmayı çok istiyorduk, başka illerde görüyorduk. Burada da olması bize katkı sağladı, teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        Geziye katılan Emel Çetir ise "Gezimiz gayet güzel geçti ve biz de bu otobüs gezisini bekliyorduk. Bugün de bu tura katıldığım için çok mutluyum ve bu tura herkesin katılmasını tavsiye ediyorum." dedi.

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