Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 13:21 Güncelleme: 30.08.2023 - 13:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAKARYA (AA) - Sakarya, Zonguldak, Düzce, Kocaeli, Karabük, Bolu ve Bartın'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, törenlerle kutlandı.

        Sakarya Valiliği önünde Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Buradaki törene Vali Yaşar Karadeniz, Garnizon Komutan Vekili Albay Tarık Demirci, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, gaziler ve protokol üyeleri katıldı. Daha sonra Valilikte tebrikler kabul edildi.

        Adapazarı Kültür Merkezi önünde devam eden törende Vali Karadeniz, Demirci ve Yüce törene katılanları selamladı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajının okunduğu etkinlikte, Piyade Üsteğmen Volkan Karlıdağ günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı.

        Kutlamalar, Büyükşehir Belediyesi bando takımı eşliğinde yapılan resmigeçitle sona erdi.

        Törende AK Parti Sakarya Milletvekilleri Murat Kaya ve Ali İnci de hazır bulundu.

        - Zonguldak

        Zonguldak Valiliği önündeki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Daha sonra valilikte tebrikat töreni gerçekleştirildi.

        Belediye Kültür Merkezi önünde devam eden törende ise Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, katılımcıları selamladı.

        Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajı okundu.

        Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı Binbaşı Serkan Karakuş'un konuşmasının ardından bir öğrenci tarafından şiir okundu, halk oyunları gösterisi sunuldu.

        Tören sonunda ödül töreni ve kortej geçişi yapıldı.

        - Düzce

        Düzce'deki kutlama programı Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

        Törene, Vali Selçuk Aslan, İl Jandarma Komutanı Murat Kılıç, Belediye Başkan Yardımcısı Dilaver Gösterişli, askeri erkan, emniyet personeli, gaziler ve protokol üyeleri katıldı.

        Törenin ardından Vali Aslan, makamında tebrikleri kabul etti.

        Valilik önünde devam eden programda ise komandoların gösterisi ilgiyle izlendi.

        Kentteki 30 Ağustos programı, askeri birlikler, mehteran takımı, sporcuların geçişi ve araç kortejiyle sona erdi.

        - Kocaeli

        Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Kültür Tepesi'nde başlayan törene, Vali Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, CHP Kocaeli Milletvekilleri Muhip Kanko ve Harun Özgür Yıldızlı, Deniz Eğitim, Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Erhan Aydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, siyasi partilerin temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve protokol üyeleri katıldı.

        Vali Yavuz, Aydın ve Büyükakın'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Kocaeli Valisi Yavuz, daha sonra Valilik Karamürsel Alp Salonu'nda tebrikleri kabul etti. Kocaeli Kongre Merkezi önünde devam eden törende Yavuz, Aydın ve Büyükakın, katılımcıları selamladı.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapıldığı etkinlikte, öğrenciler halk oyunu ve dans gösterisi sundu.

        Tören, belediye bandosu ve mehter takımı eşliğinde askeri birliklerin geçit töreniyle tamamlandı.

        - Karabük

        Yenişehir Atatürk Anıtı'ndaki törende Karabük Valisi Mustafa Yavuz ve Belediye Başkanı Rafet Vergili tarafından anıta çelenk bırakıldı.

        Saygı duruşunda bulunulmasının ardından törende İstiklal Marşı okundu.

        Daha sonra Vali Yavuz, Valilik makamında tebrikleri kabul etti.

        Kemal Güneş Caddesi'ndeki etkinliklerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajı okundu.

        Halk oyunları, güreş ve tekvando gösterileri sunuldu.

        Kutlamalar, Karabük Belediyesi bando takımı eşliğinde yapılan resmigeçitle sona erdi.

        Törene, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, siyasi parti, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

        - Bolu

        Bolu'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Anıtpark'ta Atatürk Anıtı'na Vali Erkan Kılıç, Garnizon Komutan Vekili Piyade Komando Kıdemli Albay Merdin Kışkan, Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın çelenk sunulmasıyla başlayan program, Kent Meydanı'nda devam etti.

        Bolu Valisi Erkan Kılıç, tören alanında bulunanların bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan spor branşlarındaki öğrenciler gösteriler sundu.

        Daha sonra mehteran ekibi tarafından gösteri gerçekleştirildi.

        Tören geçişinde ise Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığına bağlı birlikler yoğun ilgi gördü. Askerler izleyenler tarafından dakikalarca alkışlandı.

        - Bartın

        Bartın'da, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Vali Nurtaç Arslan, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Vali Arslan’ın tebrikleri kabul etmesinin ardından kutlama programı düzenlendi.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından halk oyunları gösterileri sunuldu, müsabakalarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

        Etkinlik kortej geçişiyle sona erdi.​​​​​​​

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Bisikletini vermek istemedi! 14 yaşındaki çocuk öldürdü!
        Bisikletini vermek istemedi! 14 yaşındaki çocuk öldürdü!
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Trakya'da barajlar alarm veriyor!
        Trakya'da barajlar alarm veriyor!
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Van'da 13 evi sel suları bastı!
        Van'da 13 evi sel suları bastı!
        Togg'a 105 bin lira faiz 'zammı'!
        Togg'a 105 bin lira faiz 'zammı'!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        O kentimizde taziyeler 2 güne düşürüldü!
        O kentimizde taziyeler 2 güne düşürüldü!
        Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu!
        Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu!
        Maganda yollarda! Otobüsün önünü kesti
        Maganda yollarda! Otobüsün önünü kesti
        "Bıçak sırtı!"
        "Bıçak sırtı!"
        Büyük Zafer'in ardından ilk kez...
        Büyük Zafer'in ardından ilk kez...
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        2 dolara satın aldı... Asıl değeri şaşırttı!
        2 dolara satın aldı... Asıl değeri şaşırttı!
        Prigojin aile arasında özel törenle defnedildi
        Prigojin aile arasında özel törenle defnedildi
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        O parayı işten ayrılırken alırsınız
        O parayı işten ayrılırken alırsınız
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor

        Benzer Haberler

        Sakarya'da turizm otobüsü hizmete girdi
        Sakarya'da turizm otobüsü hizmete girdi
        Sakarya Valisi Karadeniz'den Başkan Yüce'ye ziyaret
        Sakarya Valisi Karadeniz'den Başkan Yüce'ye ziyaret
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya Valisi Karadeniz'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Sakarya Valisi Karadeniz'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Sakarya'da yetiştirilen organik fındık 3 kıtaya ihraç ediliyor
        Sakarya'da yetiştirilen organik fındık 3 kıtaya ihraç ediliyor
        Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük subasar ormanı Acarlar misafirleri...
        Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük subasar ormanı Acarlar misafirleri...