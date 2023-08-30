Sapanca'da iki otomobilin çarpıştığı kazada karı koca yaralandı

SAKARYA (AA) - Sakarya’nın Sapanca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında karı koca yaralandı.

Mahmudiye Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi'nden İzmit yönüne giden ve sola dönüş yapmak isteyen Ü.D (31) idaresindeki 34 FNB 53 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen F.D'nin (72) kullandığı 41 DE 657 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden Ü.D ve eşi F.D (31) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erlerince sıkıştığı yerden çıkarılan çift, Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.