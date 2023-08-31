Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da iki aile arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 10:05 Güncelleme: 31.08.2023 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da iki aile arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde besicilik yapan iki aile arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Çökekler Mahallesi'nde besicilik yapan iki aile arasında ahır inşaatından kalma alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

        Köy kahvesi önündeki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi bıçakla, diğer 6 kişi ise aldıkları darbelerden dolayı yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Öte yandan taraflar arasında hastanede çıkan kavgayı da hastane polisi ve güvenlik görevlileri ayırdı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İkinci çeyrek büyüme verileri açıklandı
        İkinci çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Johannesburg'da büyük yangın
        Johannesburg'da büyük yangın
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?
        Ailesine kurşun yağdırmıştı! Mangal katliamında ölü sayısı 3 oldu!
        Ailesine kurşun yağdırmıştı! Mangal katliamında ölü sayısı 3 oldu!
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Dünyadan Süper Mavi Ay manzaraları
        Dünyadan Süper Mavi Ay manzaraları
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Dünyanın en eski film festivali başladı
        Dünyanın en eski film festivali başladı
        ABD'li Senatör kameralar karşısında yine dondu
        ABD'li Senatör kameralar karşısında yine dondu
        Kazada can kaybı 5 oldu! Meryem 2 gün dayanabildi!
        Kazada can kaybı 5 oldu! Meryem 2 gün dayanabildi!
        Gabon'da asker yönetime el koydu, cumhurbaşkanı yardım istedi
        Gabon'da asker yönetime el koydu, cumhurbaşkanı yardım istedi
        İstanbul'da yaşandı! Dali maskeli soygun!
        İstanbul'da yaşandı! Dali maskeli soygun!
        İkinci el araç ve gayrimenkul ticaretinde yönetmelik değişikliği
        İkinci el araç ve gayrimenkul ticaretinde yönetmelik değişikliği
        Meteoroloji uyardı! Sıcak hava dalgası devam ediyor!
        Meteoroloji uyardı! Sıcak hava dalgası devam ediyor!
        Maaş zammında karar günü
        Maaş zammında karar günü
        Bakan Kacır'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Kacır'dan Habertürk'e açıklamalar
        Mansur Yavaş'tan yerel seçim açıklaması
        Mansur Yavaş'tan yerel seçim açıklaması

        Benzer Haberler

        Sakaryaspor´da Bandırmaspor maçı hazırlıkları sürüyor
        Sakaryaspor´da Bandırmaspor maçı hazırlıkları sürüyor
        Sapanca'da iki otomobilin çarpıştığı kazada karı koca yaralandı
        Sapanca'da iki otomobilin çarpıştığı kazada karı koca yaralandı
        Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor
        Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor
        Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor
        Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor
        Sakarya'da turizm otobüsü hizmete girdi
        Sakarya'da turizm otobüsü hizmete girdi
        Sakarya Valisi Karadeniz'den Başkan Yüce'ye ziyaret
        Sakarya Valisi Karadeniz'den Başkan Yüce'ye ziyaret