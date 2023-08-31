Sakarya'da iki aile arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde besicilik yapan iki aile arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çökekler Mahallesi'nde besicilik yapan iki aile arasında ahır inşaatından kalma alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Köy kahvesi önündeki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi bıçakla, diğer 6 kişi ise aldıkları darbelerden dolayı yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan taraflar arasında hastanede çıkan kavgayı da hastane polisi ve güvenlik görevlileri ayırdı.