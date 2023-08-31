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        Sakarya'da kızını darbeden babaya kahvehanedeki vatandaşlar müdahale etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 17:06 Güncelleme: 31.08.2023 - 17:06
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        Sakarya'da kızını darbeden babaya kahvehanedeki vatandaşlar müdahale etti
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        SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde, kızını darbeden babaya kahvehanedeki vatandaşların müdahalesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Alınan bilgiye göre, 11 yaşındaki kızı, İncili Mahallesi'ndeki kahvehaneye gelerek babası G.V. ile görüşmek istedi. Birkaç defa kızını eve göndermeye çalışan baba, gitmek istemeyen çocuğuna tokat attı.

        Durumu gören kahvehanedeki diğer vatandaşlar G.V'ye müdahale ederek, kız çocuğunu bölgeden uzaklaştırdı.

        Görüntüleri inceleyen Karasu Cumhuriyet Savcılığı, baba hakkında soruşturma başlattı.

        Bu arada babanın kızını darbetmesi ve kahvehanedekilerin müdahalesi iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kayda alındı.

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