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        Sakarya'da musluk hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 12:23 Güncelleme: 01.09.2023 - 12:27
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        Sakarya'da musluk hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
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        SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde cami, mezarlık ve hayrat çeşmelerinin musluklarını çaldıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Sümbüllü, Soğuksu, Kurtköy, Tuzak, Yeşilvadi, Kargalıyeniköy, Servetiye, Nuriye, Kazimiye ve Martinler mahallelerinde 27-30 Ağustos tarihleri arasında cami, mezarlık ve hayrat çeşmelerinin musluklarının çalınması üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, kimliklerini belirlediği şüpheliler Ö.K. ve Ö.K'yi gözaltına aldı.

        Jandarmadaki ifadelerinde muslukları hurdacılara sattıklarını itiraf eden zanlılar, 10 ayrı hırsızlık soruşturması kapsamında çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Ekipler, çalınan muslukları bularak ilgili yerlere teslim etti.

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