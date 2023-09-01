Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Zonguldak'ta adli yıl açılış töreni yapıldı

SAKARYA (AA) - Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Zonguldak'ta, 2023-2024 adli yılı açılışı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi'nde (BAM) düzenlenen törende konuşan Sakarya BAM Başkanı Nuri Koçer, tüm şehitleri rahmetle andı.

Adalet kavramının insanlığın varoluşundan günümüze kadar her dönemde ve ortamda olan kadim bir değer olduğunu söyleyen Koçer, adaletin uygulayıcıları olarak kendilerinin de toplumda önemli bir role sahip olduklarını kaydetti.

İyi olmanın kolay olduğunu, zor olanın ise adil olmak olduğunu aktaran Koçer, "Günümüzde yargı organının müdahale alanına giren ve hukuki bilgiler dahilinde değerlendirilmesi gereken pek çok olay sosyal medya üzerinden konuya vakıf olmayan pek çok kişi tarafından yanlış ve eksik bilgilerle değerlendirilmektedir. Bunun sonucunda da hukuk ve adalete olan güven zedelenmektedir. Bu durumda bizlere düşen hukukun güvenilirliğini ve öngörülebilirliğini zedelemeden, hukuk etiğine ve ahlakına uygun şekilde görevimizi icra etmektir. Dolayısıyla temsil ettiğimiz değerlere daha büyük bir gayretle sarılmamız gereken zamanlardayız çünkü yaşanabilir bir toplumun imarı ancak adaletle mümkündür." şeklinde konuştu.

Koçer, tüm Türkiye'de özgürlük, adalet, insan hakları, demokrasi, barış ve esenlik içinde bir adli yıl geçirilmesi temennisinde bulundu.

Açılış törenine, Vali Yaşar Karadeniz, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Sakarya BAM Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Sakarya Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Kamil Kaya, Sakarya Baro Başkanı İlknur Ebiz Yıldız, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, kaymakamlar, hakim, savcı ve avukatlar katıldı.

- Kocaeli

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Kocaeli Barosu tarafından adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kocaeli Adliyesi önünde toplanan avukatlar, cübbelerini giyerek Cumhuriyet Bulvarı'ndan Kültür Tepesi'ne yürüdü.

Yürüyüşe katılan avukatlar, ellerinde "Avukata şiddete son", "Savunma hakkı engellenemez", "Adaletin vergisi olmaz" yazılı dövizler taşıdı.

Program, toplu halde fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.

Gebze Adliye Sarayı'nda gerçekleştirilen törende konuşan Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi.

Kuruçay, yeni yargılama yılının ülkeye, millete ve yargı mensuplarına huzur, barış ve mutluluk getirmesini temenni ederek, "2023-2024 yılı yaz kararnamesi ve kura kararnamesiyle aramıza yeni katılan, tayin ile aramıza yeni katılan hakim, cumhuriyet savcısı arkadaşlarıma hoş geldiniz diyorum." dedi.

- Karabük

Karabük Adliyesi önünde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Duran ve Baro Başkanı Emrah Köklü, yeni adli yılın hayırlı olması dileğinde bulundu.

- Zonguldak

Zonguldak Valiliği önündeki törende de saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, yaptığı konuşmada, adli yılın başlangıcına ilişkin bu törenin sadece yargı mensuplarına özgü bir tören olmadığını, ülke için adli yılın açılışı olduğunu, kamu kaynaklarını kullanan her kurum gibi yargının da topluma verdiği hizmetlerin nitelikli ve verimli yürütülmesine ilişkin bir sorumluluğu ve aynı zamanda bu sorumluluğu hangi ölçüde yerine getirdiğini uygun araçlarla ve doğru şekilde topluma açıklama yükümlülüğünden kaynaklandığını ifade etti.

Zonguldak Baro Başkanı Türker Kapkaç da savunma hakkına saygının adil yargılanma hakkının temeli olduğunu söyledi.

Törenin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.