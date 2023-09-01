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        Hentbol Erkekler SEHA Gazprom Ligi organizasyonu Sakarya'da başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 16:46 Güncelleme: 01.09.2023 - 16:53
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        Hentbol Erkekler SEHA Gazprom Ligi organizasyonu Sakarya'da başladı
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        SAKARYA (AA) - Hentbol Erkekler SEHA Gazprom Ligi (Balkan Şampiyonlar Ligi) organizasyonu Sakarya'nın ev sahipliğinde başladı.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya, Macaristan'dan Telekom Veszprem, Kuzey Makedonya'dan Eurofarm Pelister, Sırbistan'dan RK Vojvodina ve Belarus'tan BGK Meshkov Brest takımları katılıyor.

        Organizasyonun açılış programında konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kenti sportif aktivitelerin yapıldığı bir yer haline getirdiklerini söyledi.

        Yatırımlar, ev sahipliği yapılan yarışmalar, spora duydukları ilgi ve sporculara sağladıkları kolaylıkların spor camiası tarafından çok iyi bilindiğini belirten Yüce, "Spora dair her ne varsa orada biz varız, Sakarya var." dedi.

        Yüce, "Bisiklet Şehri" ve "Avrupa Spor Şehri" unvanlarını aldıklarını, Uluslararası Bisiklet Festivali'yle birçok sporcuyu, sporseveri, yerli ve yabancı basın mensubunu Sakarya'da ağırladıklarını dile getirerek, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünün 30'u aşkın branşta 5 bine yakın sporcuyla müsabakalarda başarılar elde ettiğini anlattı.

        Ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok şampiyona için ilk tercihin Sakarya olduğunu aktaran Yüce, şöyle konuştu:

        "Bugün burada bir araya geldiğimiz hentbolun en önemli organizasyonu olan SEHA Balkan Şampiyonlar Ligi'ne ev sahipliği yapıyoruz. Böylesine büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmanın vermiş olduğu mutluluğu dile getirmek istiyorum. Şampiyonada yer alan takımlara, hazırlık maçı oynayacak Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı'mıza ve Zenit ekibine de başarılar diliyorum. Dostluğun kazanacağı maçlar diliyor, organizasyonda emeği geçen herkese Sakaryalılar adına şükranlarımı sunuyorum."

        Organizasyonun ilk günü RK Vojvodina-BGK Meshkov Brest ile Telekom Veszprem-Eurofarm Pelister maçları oynanacak. Takımlar yarın 3'üncülük ve final maçlarında parkeye çıkacak.

        Ayrıca Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı ile Rusya ekibi Zenit, 3 Eylül'de dostluk maçında karşı karşıya gelecek.

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