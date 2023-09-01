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        Hentbol: Erkekler SEHA Gazprom Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 21:15 Güncelleme: 01.09.2023 - 21:33
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        Hentbol: Erkekler SEHA Gazprom Ligi
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        SAKARYA (AA) - Hentbol Erkekler SEHA Gazprom Ligi (Balkan Şampiyonlar Ligi) organizasyonu Sakarya'da sürüyor.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona, Macaristan'dan Telekom Veszprem, Kuzey Makedonya'dan Eurofarm Pelister, Sırbistan'dan RK Vojvodina ve Belarus'tan BGK Meshkov Brest takımları katılıyor.

        Günün ilk yarı final maçında RK Vojvodina ile BGK Meshkov Brest takımları karşı karşıya geldi. İlk devresiyi 15-12 önde kapatan BGK Meshkov Brest, parkeden 33-26 galip ayrıldı.

        Günün ikinci yarı final maçında ise Telekom Veszprem ile Eurofarm Pelister, karşılaştı. İlk yarıyı 17-14 üstün geçen Telekom Veszprem, maçı 35-28 kazandı.

        Organizasyonda yarın saat 16.00'da RK Vojvodina ile Eurofarm Pelister üçüncülük, saat 19.00'da ise BGK Meshkov Brest​​​​​​​ ile Telekom Veszprem, şampiyonluk maçında karşı karşıya gelecek.

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