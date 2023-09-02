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        Sakarya'da geleneksel okçuluk yarışması yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 11:26 Güncelleme: 02.09.2023 - 11:50
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        Sakarya'da geleneksel okçuluk yarışması yapıldı
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        SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki Aydoğan Köy Yaşam Merkezi'nde, yaz kursuna katılan öğrenciler arasında geleneksel okçuluk yarışması düzenlendi.

        Ata Sporları Federasyonu, Antalya Okçular Tekkesi, Kocaali Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla gerçekleştirilen "Geleneksel Okçuluk 1. Seviye" kursunu tamamlayarak, yarışmaya katılan 20 öğrenciye ödülleri takdim edildi.

        Etkinlikte konuşan Ata Sporları Federasyonu ve Antalya Okçular Tekkesi Gençlik Derneği Başkanı Sümeyye Gamze Uçar, Aydoğan Köy Yaşam Merkezi'nde, geleneksel Türk okçuluğu başta olmak üzere ata sporlarının aktif şekilde yapıldığını söyledi.

        Merkezin, ata sporlarını keşfetmek isteyen herkese açık olduğunu vurgulayan Uçar, ilerleyen dönemlerde istihdam odaklı mesleki kurslar açılacağını kaydetti.

        Uçar, ilçede "Aydoğan Ata Sporları Macera Park" projesine başladıklarını ve kısa süre içerisinde açılışını gerçekleştireceklerini vurgulayarak, süreçte emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

        Etkinliğe Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, İlçe Jandarma Komutanı Öcal Ereli, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Protokol üyeleri, etkinlik sonunda öğrencilere hediyelerini takdim etti.

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