Sakarya'da freni boşalan kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde freni boşalan hafriyat yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Hızar Mahallesi'nden ilçe merkezine seyreden Yavuz A. idaresindeki 54 NG 254 plakalı toprak malzeme yüklü kamyon, Sarıbayır mevkisinde freni boşalması sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Yavuz A, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kocaali Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Trafiğin tek şeritten kontrollü sağlandığı güzergahta, kamyon ve yola dökülen toprağın kaldırılması için çalışma başlatıldı.