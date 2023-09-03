Sakarya'da fındık üreticilerinin harman mesaisi devam ediyor

SAKARYA (AA) - Sakarya'da fındık üretiminin önemli merkezleri arasında yer alan Kocaali ilçesinde, bahçe sahiplerinin ürünlerini kurutma işlemleri sürüyor.

İlçede 167 bin dekar arazide fındık yetiştiriciliği yapanlar, patoz makinesinde kabuklarından ayrıştırdıkları ürünlerini, genellikle evlerinin önlerinde bulunan harman alanında kurutuyor.

Çürük ve randımanını düşürecek çaptaki fındıklar ile taşları ayıklayan yetiştiriciler, ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) veya tüccara vermek üzere güneşte kurutuyor.

Dede ve baba mesleğini sürdüren 17 yaşındaki Süleyman Kaçmaz, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana bahçelerde çalıştığını belirtti.

Harmanın zor bir uğraş olduğuna değinen Kaçmaz, "Fındığı yayma ve kurutma en zor işlerden biri. Yağmurlu havada, bu zorluk daha katlanıyor ama sonu çok güzel oluyor. Tarım bizim geleceğimiz. Dedelerimizden kalan bu mirası devam ettirerek, üretmemiz lazım." dedi.

- "İşçi bulmakta zorlanıyoruz"

Yusuf Çatalbaş da fındığı 3-4 gün harmanda kuruttuktan sonra TMO'ya veya tüccara sattıklarını anlattı.

Gençlerin köy hayatından uzaklaşıp şehirlere gittiğini, bu nedenle işçi bulmakta zorlandıklarını aktaran Çatalbaş, "Önceden iş birliği ve yardımlaşma daha çoktu. Bu da işlerin hızlı ilerlemesini sağlıyordu ama şimdi böyle bir durum söz konusu değil. Bu sadece fındık toplama aşamasında değil, tüm aşamalarda karşımıza çıkıyor." diye konuştu.

Çatalbaş, iklim şartlarındaki değişimlerin, fındığın olgunlaşma süresine etki ettiğine dikkati çekerek, "Bundan önceki yıllarda aynı sezonda fındığın önemli kısmının toplanma işi tamamlanmış oluyordu ama geçen yıl hava şartlarının olumsuz gitmesi, fındığın geç toplanmasına neden olurken, bu yıl hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı erken başlamak zorunda kaldık." ifadesini kullandı.

Ailesi ile 50 dönümlük arazinin tamamını makine ekipmanıyla topladıklarını anlatan 23 yaşındaki Mustafa Üy ise teknolojiden olabildiğince yararlanmaya çalıştıklarını ve insan gücünden makineleşmeye doğru ilerlediklerini kaydetti.

Üy, böylece hem işçi maliyetleri hem de zamandan çok büyük fayda sağladıklarını vurgulayarak, "İşçiye verdiğimiz yevmiye bazında toplamda 40 bin Türk lirası daha kazançlı hale geldik. Buradaki tek giderim, toplama makinesinin yaktığı yakıt. O da günlük 2 işçinin yevmiyesine denk geldi." şeklinde konuştu.

Bahçesine traktör yardımıyla ilaç attığını anlatan Üy, bunun sağlık sorunlarına yol açma riski nedeniyle ilerleyen zamanlarda dron ile ilaçlama yapacağını sözlerine ekledi.