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        Geleneksel ata sporları, Kocaali Aydoğan Köy Yaşam Merkezi'nde yaşatılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 14:06 Güncelleme: 03.09.2023 - 14:06
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        Geleneksel ata sporları, Kocaali Aydoğan Köy Yaşam Merkezi'nde yaşatılıyor
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        SAKARYA (AA) - Ata Sporları Federasyonu ve Antalya Okçular Tekkesi Gençlik Derneği Başkanı Sümeyye Gamze Uçar, Kocaali Aydoğan Köy Yaşam Merkezi'nde geleneksel Türk okçuluğu başta olmak üzere ata sporları faaliyetlerinin aktif şekilde yapıldığını bildirdi.

        Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki merkezde, Ata Sporları Federasyonu, Antalya Okçular Tekkesi, Kocaali Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla gerçekleştirilen "Geleneksel Okçuluk 1. Seviye" kursunu tamamlayıp yarışmaya katılan 20 öğrenciye ödülleri takdim edildi.

        Uçar, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Kasım 2022'de Türkiye genelinde 2 bin köy yaşam merkezinin toplu açılışını gerçekleştirdiğini anımsattı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "köy yaşam merkezleriyle sadece eğitime yeni soluk kazandırmadıklarını, aynı zamanda çocukları, yarının Türkiye'sine hazırladıklarını, merkezlerde gerçekleştirilecek mesleki ve teknik kurslar ile kültür ve sanat faaliyetlerinin de köylere yeni dinamizm katacağını" ifade ettiğini aktaran Uçar, "Aydoğan Köy Yaşam Merkezi'ni 2 bin köy yaşam merkezinden farklı kılan bir şey var. İlk defa bir köy yaşam merkezinde geleneksel Türk okçuluğu başta olmak üzere ata sporları faaliyetleri aktif şekilde yapılmaktadır. Aydoğan Köy Yaşam Merkezi sadece Aydoğanlı gençlerin değil ata sporlarını keşfetmek isteyen herkese kapısı açık samimi bir merkez olma hedefindedir." ifadesini kullandı.

        Uçar, yaşam merkeziyle koordineli çalışacak "Aydoğan Ata Sporları Macera Park" projesine başladıklarına değinerek, federasyonun yanı sıra Kocaali Belediyesinin destekleri ve Sakarya Büyükşehir Belediyesinin himayelerinde tamamlanacak projenin açılışına sporseverleri davet etti.

        - "Mete Gazoz gibi Sakarya'mızdan çok şampiyon çıkacaktır"

        Büyük emek ve fedakarlıklarla gerçekleşen projelerin hayırlara vesile olmasını dileyen Uçar, şunları kaydetti:

        "Federasyonumuzun kurulmasına vesile olan ve öncülüğü ile yolumuza her daim ışık tutan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanım Sayın Bilal Erdoğan beyefendiye, buradan hem selamlarımı hem de teşekkürlerimi bir kez daha göndermek isterim. Federasyonumuzun açılışında kendilerine, köyden kente gücümüzün yettiğince ata sporlarını yayacağımızın sözünü vermiştik. Elhamdülillah yazdığımız modüllerle Türkiye genelinde 8 bin eğitmen yetiştirilmesine ve istihdamına vesile olduk. Geleneksel Türk okçuluğu, Sayın Bilal Erdoğan beyefendinin liderliğinde tekrar canlanmış ve bizim gibi modern okçuluktan gelen sporcular için özümüzü yaşama fırsatı oluşmuştur. Evelallah Mete Gazoz gibi Sakarya'mızdan çok şampiyon çıkacaktır."

        Uçar, merkezin ihyasını sağlayan İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve ekibine, alt yapı, bahçe, peyzaj çalışmaları ve desteklerinden dolayı Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar ve ekibine, muhtar Halim Yavuz'a, eğitmenlere ve köyün kadınlarına teşekkür etti.

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