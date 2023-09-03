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        Taraklı'da saman deposunda çıkan yangın söndürüldü

        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde saman deposuna çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 15:55 Güncelleme: 03.09.2023 - 16:12
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        Taraklı'da saman deposunda çıkan yangın söndürüldü
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        SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde saman deposuna çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Mahdumlar yolu üzerinde Mustafa Bostan'a ait saman deposunda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine yangın mahalline itfaiye, sağlık, SEDAŞ, jandarma ve Taraklı Belediyesi'ne ait iş makineleri sevk edildi.

        Deponun yanında bulunan büyükbaş hayvanlar ekipler ve vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında depodaki samanlar zarar gördü.

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