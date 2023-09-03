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        Sakaryaspor, teknik direktör Taner Taşkın ile yollarını ayırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 22:36 Güncelleme: 03.09.2023 - 22:36
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        Sakaryaspor, teknik direktör Taner Taşkın ile yollarını ayırdı
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        SAKARYA (AA) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da teknik direktör Taner Taşkın dönemi sona erdi.

        Ligde oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan, 5 puanla 10. sırada yer alan Sakaryaspor, teknik direktör Taner Taşkın ile karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarını ayırdı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teknik direktörümüz Taner Taşkın ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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