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        Sakarya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 15:25 Güncelleme: 04.09.2023 - 15:25
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        Sakarya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        İddiaya göre, aralarında alacak meselesi bulunduğu öğrenilen iki grup dün gece saatlerinde Adnan Menderes Caddesi'nde bir restoranın önünde karşılaştı.

        Şahıslar arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Bu esnada her iki taraf da silahlarla birbirlerine ateş açtı. Kavga esnasında ayağına kurşun isabet eden Y.Ö. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık görevlilerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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