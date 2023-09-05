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        Sapanca Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren kişi, hastaneye kaldırıldı

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gölde boğulma tehlikesi geçiren kişi, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 13:56 Güncelleme: 05.09.2023 - 13:56
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        Sapanca Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren kişi, hastaneye kaldırıldı
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        Sapanca Gölü'ne arkadaşlarıyla kayıkla Kırkpınar mevkisinden açılan A.E. (53) yüzmek için suya girdi. Bir süre yüzdükten sonra boğulma tehlikesi geçiren A.E, arkadaşları tarafından sudan çıkartıldı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Arkadaşları tarafından göl kenarına getirilen A.E'ye ilk müdahale olay yerinde sağlık görevlilerince yapıldı.

        Sapanca Devlet Hastanesine kaldırılan A.E, buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. A.E'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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