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        Sakarya'da yetimler "Okula Merhaba" şenliğinde eğlendi

        Sakarya İHH İnsani Yardım Derneği tarafından, yetimler için yeni eğitim öğretim yılı öncesi şenlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 15:36 Güncelleme: 05.09.2023 - 15:36
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        Sakarya'da yetimler "Okula Merhaba" şenliğinde eğlendi
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        Sakaryapark'taki "Okula Merhaba" şenliğine aileleriyle gelen çeşitli yaş ve uyruktan çocuklar, kendileri için kurulan stantlarda çeşitli etkinliklere katıldı.

        Pinyata, okçuluk, ip atlama, matrak, parkur oyunları, halat çekme, çuval yarışı, yumurta taşıma, masa tenisi, labirent, langırt oyunları oynayan çocuklar, görevliler eşliğinde yüzlerini boyadı. Boyama ve ebru da yapan yetimlere, program sonunda yemek ikram edildi.

        Dernek Başkanı Engin Sezer, AA muhabirine, programın Sakarya'daki yetimler için güzel bir organizasyon olduğunu belirtti.

        Etkinlikle yetimlerin okul öncesi moral bulmasını amaçladıklarını belirten Sezer, "Kurulan stantlarla çocuklar kendi isteklerini dileğince yerine getiriyor. En çok boyama istasyonunda vakit geçiriyorlar çünkü bu çocukların kendi hayalini çizmeye ihtiyacı var. Bunları çizerek, boyayarak çok güzel bir gün geçiriyorlar." diye konuştu.

        Sezer, kentte kayıtlı 1200 yetim bulunduğunu aktararak, "Her sene olduğu gibi bu sene de kırtasiye ve okul kıyafeti yardımı çalışmamız var. Sakaryalıları bu faaliyete davet ediyorum. Bunlar bizim çocuklarımız ve Sakaryalıların bu çocuklara hamil olmasını istiyoruz." dedi.

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