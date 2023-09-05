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        Sakarya 470,8 milyon dolar ihracatla ağustos ayı rekoru kırdı

        Sakarya'dan ağustosta yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 68,6 artarak 470,8 milyon dolara ulaştı ve en yüksek ağustos ayı ihracatı olarak kayıtlara geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 17:07 Güncelleme: 05.09.2023 - 17:07
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        Sakarya 470,8 milyon dolar ihracatla ağustos ayı rekoru kırdı
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        Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (SATSO) yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan verilere göre 2023 Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 1,6 artışla 21 milyar 619 milyon dolar, ithalat ise yüzde 6,3 azalışla 30 milyar 494 milyon dolar oldu.

        Kentten ağustosta yapılan ihracat, bir önceki aya göre yüzde 5,2, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 68,6 arttı ve 470,8 milyon dolara yükseldi. Söz konusu rakam, Sakarya tarihinin en yüksek ağustos ayı ihracat rekoru olarak kayıtlara geçti.

        Ağustos ayında Sakarya ihracatında sırasıyla otomotiv endüstrisi, demir ve demir dışı metaller, kimyevi maddeler ve mamulleri, makine ve aksamları ile iklimlendirme sanayi sektörleri başı çekti. Kentin ihracatta lokomotif sektörü olan otomotiv, toplam ihracatın yüzde 88,3'ünü tek başına karşıladı.

        - Sakarya'dan 128 ülkeye ihracat

        Sakarya iş dünyası ağustos ayında serbest bölgeler dahil dünyanın 128 noktasına ihracat gerçekleştirdi. İhracatta başı çeken ilk 5 ülke ise Polonya, Fransa, Birleşik Krallık, Almanya ve İspanya oldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, "Sakarya'mız da ülkemizin en büyük 4. otomotiv ihracatçısı konumundaki başarısını sürdürdü. Son dönemlerde küresel rekabet, piyasalar ve ekonomik dengeler sürekli bir değişim içinde seyrediyor. Günlük değişimlerin dışında, gerek ekonomik gerek vizyoner bağlamda dünyanın gelecek ihtiyaçlarını öngörüp aksiyon alarak süreci yönetmeliyiz. Devletin ekonomi politikaları kapsamında reel sektörün ihtiyaçlarını belirlerken iş dünyasının görüşlerini alarak hareket etmesi herkes için olumlu bir uygulama olacaktır." ifadelerini kullandı.

        Üretime odaklanarak Türkiye'nin uluslararası pazarlardaki büyük oyuncular arasında sıralamasının yükseltilmesi gerektiğini vurgulayan Altuğ, "Ülke olarak sabırsızlıkla üretim, istihdam ve ihracat yapmak için hayata geçmeyi bekleyen yatırımları kolaylaştırarak aynı hedefte kenetlenmeliyiz. İş dünyası üzerine düşeni her zaman fazlasıyla yapmış ve yapacaktır. İhtiyaç duydukları desteğin, en önemlisi de finansmana erişimde kolaylığın sağlanmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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