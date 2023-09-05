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        Sakarya'da 20 yaşındaki üniversite öğrenicisi kız evde ölü bulundu

        Sakarya'da kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi kız, evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 20:11 Güncelleme: 05.09.2023 - 20:11
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        Sakarya'da 20 yaşındaki üniversite öğrenicisi kız evde ölü bulundu
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        Sakarya Üniversitesi'nde okuduğu öğrenilen Nazlı Ece Akil'den (20) haber alamayan arkadaşları, Serdivan ilçesindeki ikametine gitti. Kapının açılmaması üzerine camdan içeri giren arkadaşları, Akil'i yerde hareketsiz halde buldu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Akil'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Ceset, incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne götürüldü.

        Polis, üniversite öğrencisinin ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.

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