Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sapanca Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren yönetmen Abdülkadir Ceylan Ede kaldırıldığı hastanede öldü

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gölde boğulma tehlikesi geçiren yönetmen Abdülkadir Ceylan Ede, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 09:39 Güncelleme: 06.09.2023 - 09:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sapanca Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren yönetmen Abdülkadir Ceylan Ede kaldırıldığı hastanede öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayıkla açıldığı Sapanca Gölü'nde bir süre yüzdükten sonra boğulma tehlikesi geçiren ve arkadaşları tarafından sudan çıkarılan Ede (58), tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        "Aynalı Tahir", "Pusat" ve "Acı Hayat" gibi birçok önemli dizinin yönetmenliğini yapan Ede'nin cenazesi, defnedilmek üzere Eskişehir'e gönderildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 12 yaralı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 12 yaralı
        Kırklareli'nde sel! 3 kişi aranıyor!
        Kırklareli'nde sel! 3 kişi aranıyor!
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Omiriliği kırıldı, 28 gün yoğun bakımda kaldı! Doktorlar 'Yürüyemez' dedi!
        Omiriliği kırıldı, 28 gün yoğun bakımda kaldı! Doktorlar 'Yürüyemez' dedi!
        Hindistan adını mı değiştiriyor?
        Hindistan adını mı değiştiriyor?
        Ek MTV'de son gün!
        Ek MTV'de son gün!
        Yürek yakan kaza... 19 yaşında yaya geçidinde ölüm!
        Yürek yakan kaza... 19 yaşında yaya geçidinde ölüm!
        Damada düğününde silahlı saldırı kameraya yansıdı: 1'i ağır 2 yaralı
        Damada düğününde silahlı saldırı kameraya yansıdı: 1'i ağır 2 yaralı
        Çin Seddi'nde kestirme yol: Ciddi hasara neden oldu!
        Çin Seddi'nde kestirme yol: Ciddi hasara neden oldu!
        Venedik'in güzelleri
        Venedik'in güzelleri
        Türkiye ve Yunanistan'daki seller dünya basınında
        Türkiye ve Yunanistan'daki seller dünya basınında
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!
        Komşuların 'ağaç' kavgası kanlı bitti: 3 ölü
        Komşuların 'ağaç' kavgası kanlı bitti: 3 ölü
        Acı haberi film setinde aldı
        Acı haberi film setinde aldı
        Galatasaray yeni transferini resmen açıkladı!
        Galatasaray yeni transferini resmen açıkladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Pirola'da 35 mutasyon kaygısı!
        Pirola'da 35 mutasyon kaygısı!
        Çakar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Çakar'dan Habertürk'e açıklamalar
        İsmail Kür'ün katili aranıyor
        İsmail Kür'ün katili aranıyor

        Benzer Haberler

        Ünlü yönetmen Ceylan Ede yüzmek için girdiği gölde boğularak öldü
        Ünlü yönetmen Ceylan Ede yüzmek için girdiği gölde boğularak öldü
        Üniversite öğrencisi Nazlı, evinde ölü bulundu
        Üniversite öğrencisi Nazlı, evinde ölü bulundu
        Sakarya'da bir restoranın baca kısmında çıkan yangın söndürüldü
        Sakarya'da bir restoranın baca kısmında çıkan yangın söndürüldü
        Sakarya'da 20 yaşındaki üniversite öğrenicisi kız evde ölü bulundu
        Sakarya'da 20 yaşındaki üniversite öğrenicisi kız evde ölü bulundu
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Sakarya'da ziyaretlerde bulundu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Sakarya'da ziyaretlerde bulundu:
        Sakarya 470,8 milyon dolar ihracatla ağustos ayı rekoru kırdı
        Sakarya 470,8 milyon dolar ihracatla ağustos ayı rekoru kırdı