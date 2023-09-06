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        SATSO, Türkiye'nin otomobili Togg'u teslim aldı

        Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO), Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u teslim aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 11:11 Güncelleme: 06.09.2023 - 11:16
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        SATSO, Türkiye'nin otomobili Togg'u teslim aldı
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        Odadan yapılan açıklamaya göre, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, oda adına alınan 54 TOG 154 plakalı Gemlik Mavisi Togg'un ilk sürüşünü gerçekleştirdi.

        Altuğ, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) 79. Genel Kurulu'nda 81 ilden 365 oda ve borsa başkanıyla kura çekimi gerçekleştirildiğini anımsatarak, "Biz de geçtiğimiz günlerde yerli ve milli aracımızı SATSO adına teslim aldık. Ülkemizin üretim gücü, Ar-Ge altyapısı ve girişimci ruhunun geldiği noktayla ne kadar gurur duysak azdır. Bu gelişmeyle birlikte biz de bu dünyada teknolojik gelişmelerde varız dedik." ifadelerini kullandı.

        Aracın üretiminde emeği geçen tüm kademelere ve TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na Sakarya iş dünyası adına teşekkür eden Altuğ, Togg'un oda ve üyelere hayırlı olmasını temenni etti.

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