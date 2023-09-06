PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı açıldı

Sapanca ilçesi Kırkpınar mevkisinde hazırlanan 60 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen fuarda, 240 firma ve 24 belediye ürünlerini sergiliyor.

Vali Yaşar Karadeniz, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Sakarya'da bu alanda bir sektörün var edildiğini ve büyütüldüğünü söyledi.

Dünyada iddialı sektör olma yoluna gidildiğini belirten Karadeniz, "Buraya gelinmesinde ana etken, Sakarya'nın ikliminin, toprak yapısının iyi tahlil edilip gözlemlenmiş olması ve o izin orada bulunması. Daha sonraki süreçlerde üretimi yapan çiftçimizin o izi güçlendirerek bırakmaları ve son birkaç yılda da Büyükşehir Belediyemizin el atmasıyla bunun bir fuara dönüştürülmesi, o izi daha da güçlü hale getirmiş görünüyor." dedi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci de organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, fuarın hayırlı olmasını diledi.

- "Şehrimizin avantajlarını sektörde lider olmak için kullanacağız"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İstanbul Başakşehir ve Kırklareli'de meydana gelen selde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Yüce, bugün Avrupa ülkelerinin bu alandaki talebi karşılayamadığını anlatarak, "Sakarya'mızın süs bitkisi yetiştiriciliğine uygun ekolojisinin olması bizlere çok uygun üretim sahası sunuyor. Buna ilaveten üretim konusunda teknik altyapılarımızın olması bizleri sürekli çalışmaya, üretmeye yönlendiriyor." diye konuştu.

Doku kültürüyle laboratuvarda üretim yaptıklarını aktaran Yüce, "Böylece Doku Kültürü Laboratuvarı'nda ürettiğimiz bitkiler ile üst kalitede ürün elde ediyoruz. Dış mekan süs bitkisi yetiştiriciliğinde kendi ihtiyaçlarımızı, diğer belediyelerimizin ihtiyacını karşılıyoruz. Sakarya olarak ülkemizin dış mekan süs bitkisi yetiştiriciliği üretiminin yüzde 44'ünü karşılıyoruz. Şehrimizin avantajlarını sektörde lider olmak için kullanacağız. Fuarımızda katılımcılar, ilgili kurumlarla doğrudan iletişim kurabilecek, yenilikleri tanıyacak, sektördeki gelişmeleri ve beklentileri yakından takip edebilecekler."

- "İhracatımız ciddi anlamda arttı, ithalatımız azaldı"

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ise süs bitkiciliği sektörünü tanıtmak, üreticilerin ürünlerini pazarlamak adına 2018'de sadece festival olarak başladıkları bu organizasyonun artık uluslararası fuar haline geldiğine dikkati çekti.

Birçok üreticinin ürününün sergilenmesinin önemine değinen Altuğ, "O günden bugüne ihracatımız ciddi anlamda arttı, ithalatımız azaldı. Bu benim için çok önemli. Bu şehrin tek çıkışı üretmek ve ürettiğini bütün dünyaya satmaktır." şeklinde konuştu.

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Genç de Sakarya'nın Türkiye'de peyzaj ve süs bitkiciliği sektöründe ekili alan bakımından 2'nci sıraya sahip olduğunu bildirdi.

Genç, borsa olarak önem arz eden ve gelişim gösteren sektöre önem verdiklerine işaret ederek, "Bu sebeple 2017'de yaptığımız girişimlerle Türkiye'de 113 borsa arasında sadece Sakarya Ticaret Borsası kotasyonuna Süs Bitkisi ve Ağaç Toptan Ticareti alınmıştır." dedi.

Fuar Koordinatörü Remzi Adıyaman da organizasyonun Türkiye'nin en kapsamlı açık alan fuarı konumunda olduğunu belirterek, "Çok zorlu olmasına rağmen güzel ilerliyoruz. 20 ülkeden çok nitelikli profesyonel ziyaretçilerimiz burada. Sakarya'ya uluslararası fuar kazandırdık. 4 yıl boyunca Ekrem Başkanımız bize büyük destek sağladı. Türkiye'deki sektörümüz ona minnettar." ifadesini kullandı.

Programda, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Genel Başkanı Yasin Otuzoğlu, Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) ve Türkiye Tohumcular Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, alandaki stantları gezerek ürünleri inceledi.

Fuar, 9 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.