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        Sakaryaspor, orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar'ı kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar'ı transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 15:19 Güncelleme: 06.09.2023 - 15:49
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        Sakaryaspor, orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar'ı kadrosuna kattı
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        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçtiğimiz sezon Giresunspor forması giyen orta saha Murat Cem Akpınar ile sözleşme imzaladık. Hoş geldin Murat Cem." ifadeleri kullanıldı.

        Akpınar, kariyerinde Trabzonspor, Kocaelispor ve Giresunspor takımlarında forma giydi.

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