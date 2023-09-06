Sakaryaspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı

Rüstemler Tesisleri'ndeki antrenmanda yeşil-siyahlılar, yeni teknik direktörleri Tuncay Şanlı yönetiminde çalıştı.

Futbolcular, idmanda ısınmanın ardından yarı sahada taktiksel çift kale maç yaptı.

Tuncay Şanlı, antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, heyecanlı, istekli ve coşkulu olduklarını söyledi.

Yeni bir sayfa açtıklarını belirten Şanlı, şu ifadeleri kullandı:

"Çok kaliteli ayaklar ve çok özel oyunculara sahibiz ama takım oyununu biraz daha geliştirmemiz gerekiyor. Bizim de ekip olarak üstüne basarak yapacağımız çalışmalarımız bu yönde olacak. Hem kulübümüzün kültürüne hem de taraftarımızın isteğine uygun, keyif veren, mücadele eden, asla pes etmeyen bir takım kurmak istiyoruz. O karaktere sahip oyuncularla bu doğrultuda çalışmalarımız devam edecek. Seyircimizin desteğini her zaman bekliyoruz. Şu anda birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız. Taraftarımız yanımızda olduktan sonra her şeyi daha rahat çözebiliriz."

Sakaryaspor ile Bodrum FK, 18 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.