Hasta yatağında enstrümanlarla tanışan otizmli genç, eğitim almadan güzel sanatlar lisesini kazandı

Annesi ve kardeşiyle Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Altay, 2019'da balkondan düşmesinin ardından 4 yıllık uzun bir tedavi süreci geçirdi. Hasta yatağında annesinin telefonuna indirdiği uygulamalarda enstrümanları keşfeden Altay'ın müziğe yatkınlığını fark eden annesi, durumu öğretmenlerine anlattı.

Yasin'in enstrüman çalma becerisinin geliştirilmesi gerektiğini düşünen öğretmenleri de 2021'de öğrencilerine piyano hediye etti. Okuldaki programlar için bazı parçaları kısa sürede öğrenip çalmayı başaran Altay, Sakarya Güzel Sanatlar Lisesinde girdiği yetenek sınavını geçti.

Anne Canan Özlü, AA muhabirine, oğluna 4 yaşındayken otizm tanısı konduğunu söyledi.

Balkondan düşmesi sonucu sakatlanan ve diz kapağı ile ayak uzatma ameliyatları geçiren çocuğunun ayağa kalkamadığı bir süreç yaşadığını anlatan Özlü, "5 ay hasta yatağında yattı. Bu sürede cep telefonuma müzik uygulamaları indirerek çeşitli enstrümanları çalmayı öğrenmiş. Okuldaki öğretmenlerine onun bu şekilde uygulamaları kullandığını anlatınca kendisine piyano hediye ettiler." dedi.

- "Ben hiç beklemiyordum, bizim için mucize oldu"

Oğlunun org, davul, flüt gibi enstrümanları da çalmayı denediğini ancak kendisini en iyi piyanoda geliştirdiğini anlatan Özlü, ortaokul öğretmenlerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile mezuniyet töreninde çalmasını istediği parçaları birkaç günde öğrendiğini kaydetti.

Özlü, çocuğunu denemek amacıyla Sakarya Güzel Sanatlar Lisesine götürdüğünü anlatarak, "Hiç eğitim almadığı bir alanda yüzde 57'lik başarı oranıyla sınavı geçti. Ben hiç beklemiyordum, bizim için mucize oldu." dedi.

Okulu kazanmasının ardından piyano eğitimi alması için Yasin'e özel ders aldırdığını, oğlunun motivasyonu ve başarılı olması için elinden geleni yaptığını kaydeden Özlü, "Yasin piyano çalmaya başladıktan sonra arkadaşları, öğretmenleri, komşularımız herkes daha farklı gözle bakmaya başladı. Tabii bu süreçte kendisi de güzel şeyler duydukça moral ve motivasyon bakımından daha da ilerledi." diye konuştu.

- İkizi de etkilenip piyano öğrenmeye başladı

Yasin'in ikiz kardeşi Zeynep Altay da Yasin piyano çalarken notaların yerlerini ondan öğrendiğini anlattı.

Kardeşinden etkilenerek piyano çalmaya başladığını aktaran Altay, "Sonra kendimi geliştirmeye başladım. Annem de müzik önerilerinde bulunuyordu, bize ödev veriyordu. 'Eve gelene kadar, şu şarkıyı çalın, bana videosunu atın' diyordu." ifadelerini kullandı.