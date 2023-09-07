Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden YÖKAK kurumsal akreditasyonu hedefi

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SUBÜ'de 18 Eylül'de gerçekleştirilecek YÖKAK İzleme Programı öncesi üniversite lokalinde kalite komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.

SUBÜ'nün son 2 yılda ilerleme kaydettiği noktalar ve iyileştirmeye açık alanlar üzerinde neler yapıldığının görüşüldüğü toplantıda, YÖKAK İzleme Programı için değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda kalite güvencesi çalışmalarının kuruma katkısı ve öneminden bahseden SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, şunları kaydetti:

"YÖKAK İzleme Programı'nda üniversitemizin iç kalite güvencesi ve gelinen nokta, görevlendirilen takım üyeleri tarafından değerlendirilecek. Üniversitemizde kalite kültürünün oluşması, yerleşmesi ve sürekli daha iyi hale gelmesi için önemli kararlar aldık ve birçok iş başardık. Hızlı şekilde yol alıyor olmaktan mutluyuz. İzleme süreci sonrasında atacağımız daha sağlam adımlarla üniversitemizi kurumsal akreditasyon hedefine taşıma arzusundayız. Başarılı izleme süreci geçmesini ümit ediyorum."

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay, Genel Sekreter Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Ergen ve Kalite Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Selcen Vodinalı ile komisyon üyeleri de toplantıda yer aldı.