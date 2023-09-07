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        Sakarya'da yapılan denetimlerde 475 araç trafikten men edildi

        Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünce geçen ay yapılan denetimlerde 475 araç trafikten men edildi, 127 sürücünün ehliyetine el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 14:25 Güncelleme: 07.09.2023 - 14:25
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        Sakarya'da yapılan denetimlerde 475 araç trafikten men edildi
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince trafik güvenliğinin artırılması ve korunması amacıyla ağustosta gerçekleştirilen denetimlerde 77 bin 630 araç kontrol edildi.

        Denetimler sonucunda sürücü veya araç kusurlarından dolayı 475 araç trafikten men edildi, 127 sürücünün ehliyetine el konuldu.

        Ayrıca, alınan tüm etkin önlemlere rağmen trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle geçen ay 193'ü yaralanmalı 371 trafik kazası meydana geldi, bu kazalarda 233 kişi yaralandı.

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