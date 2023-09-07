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        Peyzaj ve süs bitkiciliği sektörü Sakarya'daki fuarda ürünlerini sergiliyor

        Sakarya'da üçüncüsü düzenlenen PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı, sektörü bir araya getiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 17:32 Güncelleme: 07.09.2023 - 17:36
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        Peyzaj ve süs bitkiciliği sektörü Sakarya'daki fuarda ürünlerini sergiliyor
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        Sapanca ilçesi Kırkpınar mevkisinde hazırlanan 60 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen fuarda, 240 firma ve 24 belediye ürünlerini sergiliyor.

        Ayrıca fuarda Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Peyzaj Mimarları Odası işbirliğinde, 20 üniversitenin katılımıyla "3. PMOGENÇ Öğrenci Tasarım ve Uygulama Yarışması" da düzenleniyor.

        Fuara Kocaeli'den katılan bir rulo çim üretim firmasının genel müdürü Muhammet Durmuş, fuarın sektörü bir araya getiren, etkileşim sağlayan iyi bir organizasyon olduğunu söyledi.

        Fuara yoğun bir katılım olduğunu belirten Durmuş, "Sektörün uzak taraflardaki birbirleriyle olan diyaloğu bu noktada daha yakın hale gelmekte. Firmalar birbirleriyle etkileşim halinde olmakta. Bunun yanı sıra vatandaşlarımız da gelip sektör ve firmalar hakkında bilgi almakta." diye konuştu.

        İzmir'den gelen tarım firmasının yöneticisi Burak Palabekiroğlu da fuara yoğun katılım olduğunu söyledi.

        Fuardan memnun olduklarını belirten Palabekiroğlu, firmalarla tanıştıklarını, kendi ürünlerini tanıttıklarını, farklı ürünleri gördüklerini anlattı.

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde botanik firması sahibi Mustafa Bilgin de bölgede fuar gerçekleştirilmesinden dolayı memnun olduklarını söyledi.

        Fuarın Türkiye'yi kapsadığını aktaran Bilgin, "Yurt dışından da katılımcılar var. Hepimizin bir araya gelmesiyle bölgemizde ciddi, uluslararası nitelikte bir fuar oluşuyor. Bu da bir araya gelen arkadaşlarımızla beraber mutlu bir zaman geçirmemizi sağlıyor." şeklinde konuştu.

        Fuar, 9 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

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