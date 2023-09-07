Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakaryaspor, orta saha oyuncuları Hasan Kılıç ile Sinan Kurt'u kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, orta saha oyuncuları 31 yaşındaki Hasan Kılıç ile 28 yaşındaki Sinan Kurt'u transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 21:52 Güncelleme: 07.09.2023 - 21:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakaryaspor, orta saha oyuncuları Hasan Kılıç ile Sinan Kurt'u kadrosuna kattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçtiğimiz sezon Pendikspor ile şampiyonluk yaşayan orta saha oyuncusu Hasan Kılıç ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Hasan." ifadeleri kullanıldı.

        Sakaryaspor'un diğer paylaşımında ise "Geçtiğimiz sezon Eyüpspor forması giyen orta saha oyuncusu Sinan Kurt ile sözleşme imzaladık. Hoş geldin Sinan." görüşlerine yer verildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        GPS çetesi çökertildi
        GPS çetesi çökertildi
        Sinop'ta acı olay!
        Sinop'ta acı olay!
        Sevim Çet'in annesinden çarpıcı sözler
        Sevim Çet'in annesinden çarpıcı sözler
        Galatasaray'ın 1959 öncesi itirazına ret!
        Galatasaray'ın 1959 öncesi itirazına ret!
        "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programımıza desteği tam"
        "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programımıza desteği tam"
        Galatasaray transferi duyurdu!
        Galatasaray transferi duyurdu!
        Restoranda eski eşini yumrukla bayılttı! Sıcak gelişme!
        Restoranda eski eşini yumrukla bayılttı! Sıcak gelişme!
        Erden Timur tek tek açıkladı!
        Erden Timur tek tek açıkladı!
        3 anısına milyon dolarlar verildi
        3 anısına milyon dolarlar verildi
        Naldo'nun ailesi kaza geçirdi
        Naldo'nun ailesi kaza geçirdi
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        TCMB Başkanı Erkan'dan parasal sıkılaştırma açıklaması
        TCMB Başkanı Erkan'dan parasal sıkılaştırma açıklaması
        KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş
        KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Cevap geldi
        Cevap geldi
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama

        Benzer Haberler

        Sakarya'da silahla yaralama olayının şüphelisi tutuklandı
        Sakarya'da silahla yaralama olayının şüphelisi tutuklandı
        Peyzaj ve süs bitkiciliği sektörü Sakarya'daki fuarda ürünlerini sergiliyor
        Peyzaj ve süs bitkiciliği sektörü Sakarya'daki fuarda ürünlerini sergiliyor
        Bahar, oturduğu apart dairenin banyosunda ölü bulundu
        Bahar, oturduğu apart dairenin banyosunda ölü bulundu
        Sakarya'da bir kadın yaşadığı evin banyosunda ölü bulundu
        Sakarya'da bir kadın yaşadığı evin banyosunda ölü bulundu
        Sakarya'da yapılan denetimlerde 475 araç trafikten men edildi
        Sakarya'da yapılan denetimlerde 475 araç trafikten men edildi
        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden YÖKAK kurumsal akreditasyonu h...
        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden YÖKAK kurumsal akreditasyonu h...