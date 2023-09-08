Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Giriş: 08.09.2023 - 09:03 Güncelleme: 08.09.2023 - 09:03
Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, şüpheliler M.Ö, E.K, S.R. ve M.K. gözaltına alındı.
Operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ö. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.