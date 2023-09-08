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        PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı sürüyor

        Sakarya'da düzenlenen "3. PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı" sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 10:06 Güncelleme: 08.09.2023 - 10:14
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        PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı sürüyor
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        Sapanca ilçesi Kırkpınar mevkisinde 60 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen fuarda, 240 firma ve 24 belediye ürünlerini sergiliyor.

        Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, AA muhabirine, kentin, güçlü bir sanayinin yanı sıra ciddi turizm potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

        Altuğ, Sakarya'nın aynı zamanda "tarım şehri" olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "Yaklaşık 11 bin dekarda 512 kayıtlı firmamız dış mekan süs bitkisi üretiyor. Bu üretimi desteklemek, tanıtmak ve satışını artırmak amaçlı bir organizasyon düşündük, 2018'de festival olarak başladık ve 3 yıldır da fuar statüsüne kavuştuk. Çok da önemli bir fuar oldu. Alternatif fuarlar vardı İstanbul ya da Türkiye'nin değişik yerlerinde, bu fuar çok üstüne geçti ve artık onlar yapılmıyor. Bu sektör sadece bu anlamda burada tabiri caizse boy gösteriyor."

        - Fuar sayesinde ihracat 3 kat arttı

        Fuarla Sakarya'nın dış mekan süs bitkisi konusunda marka olduğunu dile getiren Altuğ, "Süs bitkisi üretiminde Türkiye'de 2. sıradayız ama süs bitkisi deyince hem dış hem de iç mekan söz konusu. Biz sadece dış mekan olarak aldığımızda Sakarya, bu anlamda lider. Türkiye'nin üretiminin neredeyse tamamını Sakarya yapıyor ve çok ciddi anlamda da ihracatımız var." dedi.

        Altuğ, 2018'de bu organizasyona başlandıktan sonra ihracatın 3 kat arttığını vurgulayarak, "Türkiye'de 7. aya kadar yaklaşık 93 milyon dolarlık süs bitkisi ihracatı yapıldı. O ihracatı yapan firmaların tamamı şu anda bu fuarda." ifadelerini kullandı.

        Sakarya'da yılın 7 ayında 1,5 milyon dolarlık süs bitkisi ihracatı gerçekleştirildiğini anlatan Altuğ, kentin bu alanda ülke ihracatının yüzde 1,7'sini karşılayarak 11. sırada yer aldığını kaydetti.

        SATSO Doku Kültürü Laboratuvarı ile fidan ve fide üretimi konusunda dünya ve Avrupa ile yarışır hale geldiklerine işaret eden Altuğ, "Şu ana kadar 1 milyon avroyu geçen bir fide ihracatı yaptık. Laboratuvarda üreticilerimize sağladığımız fide ve fidanlarla, hem kalite hem de ihracat imkanı arttı. Önümüzdeki dönemde hem fuarın çok büyüyeceğine, uluslararası anlamda daha farklı olacağına hem de üreticilerimizin çok daha fazla iş yapacağına eminim." değerlendirmesinde bulundu.

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