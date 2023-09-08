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        Akyazı'da tartıştığı kişiyi döner bıçağıyla yaralayan şüpheli yakalandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde halk otobüsünde çıkan kavgada bir kişi döner bıçağıyla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 10:11 Güncelleme: 08.09.2023 - 10:14
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        Akyazı'da tartıştığı kişiyi döner bıçağıyla yaralayan şüpheli yakalandı
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        Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi Ada Caddesi Dokurcun durağında halk otobüsüne binen ve küfürlü konuştuğu iddia edilen Orhan Ç. ile Erkan A. arasında tartışma çıktı.

        Otobüsten inen Orhan Ç, durağın yanındaki dükkandan döner bıçağını alıp, otobüsün içinde bulunan Erkan A'yı yaralayıp olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erkan A, daha sonra Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Umuttepe Kampüsü'ne sevk edildi.

        Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bölgedeki bir kahvehanede yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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