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        Milli karateci Fatih Şen, kariyerine dünya şampiyonluğunu eklemek istiyor

        UĞUR SUBAŞI - Milli karateci Fatih Şen, hafta sonu İrlanda'daki Karate Premier Lig Turnuvası ile 24-29 Ekim'de Macaristan'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'nda birinci olmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 11:27 Güncelleme: 08.09.2023 - 11:27
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        Milli karateci Fatih Şen, kariyerine dünya şampiyonluğunu eklemek istiyor
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        Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübünün 25 yaşındaki sporcusu Fatih Şen, 15 yıllık karate kariyerinin 8 senesinde milli formayla birçok uluslararası başarıya imza attı.

        Kariyerinde 6 kez Balkan şampiyonluğuna, Avrupa şampiyonluğuna, ikinciliğine ve üçüncülüğüne, dünya üçüncülüğüne, Akdeniz Oyunları şampiyonluğuna imza atan Fatih Şen, son katıldığı 3. Avrupa Oyunları'nda ikinci sırada yer aldı.

        Elde ettiği başarılarla dünya sıralamasında +84 kiloda 10'uncu sıraya yükselen Fatih Şen'in hedefi, Karate Premier Ligi'nde şampiyonlukla sıralamada ilk üçe girmek ve Macaristan'da alacağı zaferle ilk dünya şampiyonluğu sevincini ülkesine yaşatmak.

        - "Sağlam çalışıp ülkemi ve şehrimi temsil etmeyi düşünüyorum"

        Fatih Şen, AA muhabirine, 15 yıldır karate yaptığını, 8 senedir de milli takımda ter döktüğünü söyledi.

        Çocukken karateye başladığı dönemde futbol da oynadığını anlatan milli sporcu, katıldığı ilk Avrupa Şampiyonası'nda derece aldıktan sonra tamamıyla karateye yoğunlaştığını aktardı.

        Sonrasında derecelerin sırayla geldiğini belirten Fatih Şen, "Hedefimizde 25-29 Ekim'de Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılacak Dünya Şampiyonası var. Hazırlık kampını geçtik, günde üç antrenman yaptığımız dönemdeyiz. Hedefimiz dünya şampiyonluğu. Oraya gidip Allah'ın izniyle dünya şampiyonluğunu alacağız." diye konuştu.

        Fatih Şen, dünyada sadece ilk 32'nin girebildiği Karate Premier Lig Turnuvası'na katılacağını dile getirerek, "Şu an dünyada 10'uncu sıradayım. Orada derece yaparsam ilk 3'e gireceğim. Dünyada sadece ilk 32'nin girebildiği bir turnuva bu ve ilk 32'de olmak bana gurur veriyor. Sağlam çalışıp ülkemi ve şehrimi temsil etmeyi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        Bir yılda +84 kiloda çok yol katettiğini söyleyen Fatih Şen, sıralamada hiç yokken şu an birinci sıraya çıkacağına inandığını kaydetti.

        - "Enes Erkan gibi olabilmek için elimden geleni yapıyorum"

        Dünya şampiyonu eski milli karateci Enes Erkan'ı örnek aldığına değinen Fatih Şen, onun gibi olabilmek için elinden geleni yaptığını ifade etti.

        Fatih Şen, dünya ve Avrupa şampiyonluğunu istediğini vurgulayarak, "Buna çok yakınım. Maça odaklandığımda yapamayacağım bir şey değil. Kendime inanıyorum. İlk hedefim dünya şampiyonu olmak, olimpiyatlara gidersek, oraya katılmak." şeklinde konuştu.

        Haziranda Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda +84 kiloda kazandığı gümüş madalyanın, final maçı sonrası hakemle diyalog yaşadığı iddia edilerek disiplin kararıyla geri alınmasını da değerlendiren Fatih Şen, şunları söyledi:

        "Final maçım çok iyi geçiyordu, hatta 3-2 kazanma ihtimalim çok yüksekti. Maçın son 8 saniyesinde biraz sinirlendim ve strese girdim. Hocamla aramda geçen diyalogdan dolayı hakem bizi yanlış anladı ve bizi maçtan diskalifiye etti. Asında hakemlik hiçbir durum yoktu. Antrenörümle aramda geçen ve yapmamamız gereken diyalogdan dolayı oldu. O konuda buruğuz, hakkımız olan ikinciliği alamadık maalesef. Yolumuza devam ediyoruz. Bize her konuda destek veren, sporun ve sporcunun yanında yer alan Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce'ye ve Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Cevat Ekşi başkanımıza teşekkür ediyorum."

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