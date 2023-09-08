Sakarya'da yangın çıkan villada büyük çapta hasar oluştu
Sakarya'nın Karasu ilçesinde 3 katlı villada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi'nde S.Y'ye ait 3 katlı villanın çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere müdahale etti.
Güvenlik önlemi alan polis, yolu araç trafiğine kapatarak çevredekilerin bölgeye yaklaşmasını önledi.
İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürülen yangında, villada büyük çapta hasar oluştu.